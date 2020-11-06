شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع لأعلى مستوى في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستمرار الترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.



وواصل النحاس مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي في ظل تضييق الفارق بين المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن" للفوز بمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة.



ويراهن المستثمرون على فوز "بايدن" برئاسة أمريكا للأربع سنوات المقبلة، لكن الجمهوريين سيسيطرون على مجلس الشيوخ وربما يعرقلون الجهود الساعية لضخ المزيد من التحفيزات النقدية.

Advertisements



وارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن بنسبة 1.4% إلى 6946.5 دولار للطن، ليرتفع المعدن هذا الأسبوع بنسبة 2.5% حتى الآن.



ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:55 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 3.14 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.17 دولار وأقل سعر عند 3.10 دولار.