شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن على وشك الفوز بالرئاسة الأمريكية بعد تقدم مذهل فى جورجيا وبنسلفانيا ! والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على ما يبدو أن المرشح الديمقراطي"جو بايدن" لن يكتفي فقط بالحصول على 6 أصوات من المجمع الانتخابي يحتاجها بشدة للفوز برئاسة الولايات المتحدة ،لكنه على وشك تحقيق فوزاً ساحقاً على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي "دونالد ترامب".

تلك الفرضية أساسها التقدم المذهل لجو بايدن فى الولايات المتأرجحة ، خاصة فى ولاياتي جورجيا و بنسلفانيا ،مع استمرار احتفاظه بالتقدم الملحوظ فى ولاية نيفادا.

حول بايدن مع استمرار عمليات فرز بطاقات الاقتراع يوم الجمعة تأخره فى النتائج الأولية إلى تقدم على منافسه دونالد ترامب ، فقبل 48 ساعة كان من المستبعد فوز بايدن فى جورجيا وبنسلفانيا ، خاصة فى جورجيا التي تصوت دائما للمرشح الجمهوري فى انتخابات الرئاسة الأمريكية منذ عام 1992!

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وقبل تلك التطورات المذهلة ،فالمرشح الديمقراطي جو بايدن كان على بعد 6 أصوات من المجمع الانتخابي للإعلان عن فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية المتوترة فى الولايات المتحدة ، مع تصدره السباق المشتعل بـ 264 صوتا مجمعا مقابل 214 صوتا حصل عليها الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب ، وحتى يصبح بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة لابد أن يحصل على 270 صوتا على الأقل من المجمع الانتخابي.

ومع استمرار عملية الفرز فى عدد من الولايات المتأرجحة حتى الآن ، فجو بايدن متصدر النتائج فى ولاية "نيفادا" بعد فرز أكثر من 84% من بطاقات الاقتراع ،و نيفادا تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ، والتي يحتاج إليها بشدة حاليا المرشح الديمقراطي.

وهناك ولايات أخرى لم تحسم والصراع لا يزال مشتعلا بها ، على رأسها بنسلفانيا ( 20 صوتا مجمعا) و جورجيا (16 صوتا مجمعا) و كارولاينا الشمالية ( 15 صوتا مجمعا ) ، وبعد أن كان دونالد ترامب يتصدر النتائج فى تلك الولايات بعد فرز أكثر من 95% من بطاقات الاقتراع ، وخلال الأمتار الأخيرة لعملية الفرز ،عاد بايدن بقوة ليتصدر النتائج فى بنسلفانيا وجورجيا ،وقد يتكرر هذا الأمر أيضا فى ولاية كارولاينا الشمالية.

وعلى حسب تلك النتائج إذا انتهت لما هي عليه الآن ، سوف يحصل جو بايدن على 406 صوتا من المجمع الانتخابي ، ليحقق بذلك فوزاً ساحقاً على الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب!