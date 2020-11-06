شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش عدد الوظائف الجديدة بالقطاع الغير الزراعي خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر ،ليضيف الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 0.638 مليون وظيفة ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 0.595 مليون وظيفة ،أقل من القراءة السابقة المعدلة إلى إضافة 0.672 مليون من إضافة 0.661 مليون وظيفة ،هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.

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