شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 6-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 6-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 235.40 ريال سعودى. وصعدت أسعار الذهب في نطاق محدود أمس الخميس، إذ أبدى المستثمرون تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية متقاربة النسب.

ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن على الأرجح إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري على الرغم من أن احتمالات انقسام الكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يقوض جهود السياسة المالية لبايدن.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24

بنحو 235.40 ريال بما يعادل 62.77 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 215.79 ريال بما يعادل 57.54 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 205.98 ريال بما يعادل 54.92 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 176.55 ريال بما يعادل 47.07 $

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سعر الذهب عيار 14

بنحو 137.32 ريال بما يعادل 36.61 $

سعر الذهب عيار 12

بنحو 117.70 ريال بما يعادل 31.38 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,321 ريال بما يعادل 1,952 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,648 ريال بما يعادل 439.37 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 235,403 ريال بما يعادل 62,765 $