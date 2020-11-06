شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 39.88 دولار لبرنت 37.73 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 39.88 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 1.05 دولار أو ما يوازي 2.6٪ ، بعد أن هبط 0.7 ٪في الجلسة السابقة، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37.73 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 1.06 دولار أو ما يوازي 2.7 ٪ ، بعد أن نزل 0.9 ٪ أمس الخميس.

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نزل النفط الأمريكى، ما يزيد عن 2% اليوم ، إذ أججت إجراءات عزل عام جديدة في أوروبا لوقف ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 المخاوف بشأن توقعات الطلب، بينما تظل الأسواق في حالة من التوتر بفعل عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية والمستمرة لفترة طويلةوفقا لرويترز ويظهر فرز واتجاهات الأصوات في الانتخابات الأمريكية إلى أن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، بينما من المتوقع أن يحصل الديمقراطيون على أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، مما يبدد الآمال في جزمة تحفيز كبيرة، وهو عامل آخر يضغط على النفط.

وقال الرئيس دونالد ترامب دون تقديم دليل في وقت متأخر من أمس الخميس إنه سيفوز بالانتخابات إذا أحصيت الأصوات "القانونية"، في أحدث مسعى يلقي بظلال من الشك على الفرز المستمر الآن لليوم الثالث.