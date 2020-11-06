شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 06-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية منذ الصباح، ليستقر حول 0.7270، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.7120، بينما تتواجد أهدافه التالية عند 0.7325 ثم 0.7413.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7360

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد