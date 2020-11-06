شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر عقود خام برنت على ثباته دون مستوى 40.23، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 39.30 وتمتد إلى 37.90، بينما يمثل الثبات دون 40.23 شرط أساسي لتحقيق هذه الأهداف.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.90 والمقاومة 41.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط