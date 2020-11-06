شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط دون المتوسط المتحرك 50، ليقدّم فرص إضافية لتفعيل سيناريو الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، لكنه بحاجة للحصول على إغلاق يومي دون هذا المستوى -38.00- لتأكيد استمرار الانخفاض نحو مستويات 36.10 ثم 34.95، لنستمر في حياديتنا إلى أن نحصل على إشارة اتجاه أدق. نذكر بأن الثبات فوق 38.00 سيدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 39.80 ثم 41.45 بشكل رئيسي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.10 والمقاومة 39.80 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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