شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية الآن ويجري اختباراً للمقاومة المحورية 25.55، وكما أشرنا صباحاً، اختراق هذا المستوى مطلوب لفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 26.00 ثم 26.88.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 25.06 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.20 والمقاومة 26.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد