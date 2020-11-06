شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية بعد اختبار مستوى 1934.86 هذا الصباح، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 1967.90، والذي يمثّل اختراقه مفتاح الاندفاع نحو 2008.80، بينما يمثّل الثبات فوق 1934.86 شرط مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1910.00 والمقاومة 1970.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد