شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى شهرين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ،وتباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع اقتراب المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بقوة من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 92.26 نقطة الأدنى منذ 2 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.57 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.81 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ،فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار تقدم جو بايدن فى سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

المرشح الديمقراطي جو بايدن على بعد 6 أصوات من المجمع الانتخابي للإعلان عن فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية المتوترة فى الولايات المتحدة ، مع تصدره السباق المشتعل بـ 264 صوتا مجمعا مقابل 214 صوتا حصل عليها الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب ، وحتى يصبح بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة لابد أن يحصل على 270 صوتا على الأقل من المجمع الانتخابي.

ومع استمرار الفرز فى عدد من الولايات المتأرجحة حتى الآن ، فجو بايدن متصدر النتائج فى ولاية "نيفادا" بعد فرز أكثر من 84% من بطاقات الاقتراع ،و نيفادا تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ، والتي يحتاج إليها بشدة حاليا المرشح الديمقراطي.

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وهناك ولايات أخرى لم تحسم والصراع لا يزال مشتعلا بها ، على رأسها بنسلفانيا ( 20 صوتا مجمعا) و جورجيا (16 صوتا مجمعا) و كارولاينا الشمالية ( 15 صوتا مجمعا ) ، وبعد أن كان دونالد ترامب يتصدر النتائج فى تلك الولايات بعد فرز أكثر من 95% من بطاقات الاقتراع ، انتزع جو بايدن التقدم فى جورجيا فى الأمتار الأخيرة لعملية الفرز المستمرة حتى الآن ، كما ضيق بايدن الفرق الواسع مع ترامب فى بنسلفانيا لأقل من 20 ألف صوت.

وأسواق المال العالمية تسعر فرص أكبر لفوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية ، حيث من المتوقع إن يعمل بايدن على إقرار تحفيز مالي ضخم فى البلاد لدعم الاقتصاد فى مواجهة أضرار جائحة كورونا ،مع اتخاذ نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية.

من ناحية أخرى ، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية الأمريكية يوم الخميس حاجة الاقتصاد الأمريكي لمزيد من الدعم المالي من قبل الكونغرس لمواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال تشرين الأول/أكتوبر ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام ، خاصة بعد تفشي انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 0.595 مليون وظيفة جديدة خلال تشرين الأول/أكتوبر بالمقارنة مع إضافة 0.661 مليون وظيفة في أيلول/سبتمبر ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 7.7% من مستوي 7.9% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.2% من ارتفاعا بنسبة 0.1% الشهر السابق.