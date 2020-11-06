شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز لأعلى مستوى فى شهرين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأعلى مستوى فى نحو شهرين ،لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي الواسع مقابل سلة من العملات العالمية ، مع اقتراب المرشح الديمقراطي "جو بايدن" بشدة من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية ، يأتي هذا فى الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين صدور بيانات الوظائف الأمريكية ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.8% إلى مستوي 25.82$ الأعلى منذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 25.36$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 24.88 $.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 6.1% ،فى رابع مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، وبأكبر مكسب يومي منذ 13 آب/أغسطس الماضي ، مع صعود معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.4% ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 92.27 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، مع اقتراب جو بايدن كثيرا من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

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المرشح الديمقراطي جو بايدن على بعد 6 أصوات من المجمع الانتخابي للإعلان عن فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية المتوترة فى الولايات المتحدة ، مع تصدره السباق المشتعل بـ 264 صوتا مجمعا مقابل 214 صوتا حصل عليها الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب ، وحتى يصبح بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة لابد أن يحصل على 270 صوتا على الأقل من المجمع الانتخابي.

ومع استمرار الفرز فى عدد من الولايات المتأرجحة حتى الآن ، فجو بايدن متصدر النتائج فى ولاية "نيفادا" بعد فرز أكثر من 84% من بطاقات الاقتراع ،و نيفادا تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ، والتي يحتاج إليها بشدة حاليا المرشح الديمقراطي.

وهناك ولايات أخرى لم تحسم والصراع لا يزال مشتعلا بها ، على رأسها بنسلفانيا ( 20 صوتا مجمعا) و جورجيا (16 صوتا مجمعا) و كارولاينا الشمالية ( 15 صوتا مجمعا ) ، وبعد أن كان دونالد ترامب يتصدر النتائج فى تلك الولايات بعد فرز أكثر من 95% من بطاقات الاقتراع ، انتزع جو بايدن التقدم فى جورجيا فى الأمتار الأخيرة لعملية الفرز المستمرة حتى الآن ، كما ضيق بايدن الفرق الواسع مع ترامب فى بنسلفانيا لأقل من 20 ألف صوت.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال تشرين الأول/أكتوبر ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام ، خاصة بعد تفشي انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 0.595 مليون وظيفة جديدة خلال تشرين الأول/أكتوبر بالمقارنة مع إضافة 0.661 مليون وظيفة في أيلول/سبتمبر ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 7.7% من مستوي 7.9% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.2% من ارتفاعا بنسبة 0.1% الشهر السابق.