شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس بفضل قرب فوز "جو بايدن" برئاسة الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الست جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات تصحيح وجني أرباح ، لكن الأسهم بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي ، بفضل قرب فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 367.96 نقطة ، بسبب التقدم المستمر لجو بايدن فى السباق الانتخابي الأمريكي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، متخليا عن ذروة أسبوعين ، على وشك تكبد أول خسارة خلال الستة جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.0% ، بسبب التطورات السلبية عن انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى أوروبا.

وعلى مدار كامل جلسات هذا الأسبوع ، فمؤشر ستوكس أوروبا مرتفعا بنسبة 0.7% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر ،وأكبر مكسب شهري منذ آذار/مارس، بفضل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على الأسواق مع اقتراب فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية.

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المرشح الديمقراطي جو بايدن على بعد 6 أصوات من المجمع الانتخابي للإعلان عن فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية المتوترة فى الولايات المتحدة ، مع تصدره السباق المشتعل بـ 264 صوتا مجمعا مقابل 214 صوتا حصل عليها الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب ، وحتى يصبح بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة لابد أن يحصل على 270 صوتا على الأقل من المجمع الانتخابي.

ومع استمرار الفرز فى عدد من الولايات المتأرجحة حتى الآن ، فجو بايدن متصدر النتائج فى ولاية "نيفادا" بعد فرز أكثر من 84% من بطاقات الاقتراع ،و نيفادا تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ، والتي يحتاج إليها بشدة حاليا المرشح الديمقراطي.

وهناك ولايات أخرى لم تحسم والصراع لا يزال مشتعلا بها ، على رأسها بنسلفانيا ( 20 صوتا مجمعا) و جورجيا (16 صوتا مجمعا) و كارولاينا الشمالية ( 15 صوتا مجمعا ) ، وبعد أن كان دونالد ترامب يتصدر النتائج فى تلك الولايات بعد فرز أكثر من 95% من بطاقات الاقتراع ، انتزع جو بايدن التقدم فى جورجيا فى الأمتار الأخيرة لعملية الفرز المستمرة حتى الآن ، كما ضيق بايدن الفرق الواسع مع ترامب فى بنسلفانيا لأقل من 20 ألف صوت.

وأسواق المال العالمية تسعر فرص أكبر لفوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية ، حيث من المتوقع إن يعمل بايدن على إقرار تحفيز مالي ضخم فى البلاد لدعم الاقتصاد فى مواجهة أضرار جائحة كورونا ،مع اتخاذ نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.5% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.9% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي .

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.7% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.6% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس بنسبة 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، و فى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1%.