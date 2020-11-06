الاقتصاد

بايدو يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 06-11-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 06-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.59% بما يعادل 3.63 نقطة ليستقر على سعر 143.94 دولار، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 146.61، في ظل تداولات لاسهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 146.61، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 155.65.

 

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايدو يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 06-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا