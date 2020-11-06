شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 06-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.59% بما يعادل 3.63 نقطة ليستقر على سعر 143.94 دولار، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 146.61، في ظل تداولات لاسهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 146.61، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 155.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد