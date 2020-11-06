شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 06-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كومكاست (COMCAST CORP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليلامس السهم بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.49% بما يعادل 0.65 نقطة ليستقر على سعر 44.35 دولار.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 43.93، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المهم 41.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه