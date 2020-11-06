شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط – تحليل – 06-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيسكو (CISCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.80% ليضيف المؤشر إليه نحو 0.66 سنت ليستقر على سعر 37.23 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم وهو يتحرك بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا على ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 37.55، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 35.27.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه