إي باي يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 06-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة ثبات مستوى الدعم المهم 47.33، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف تشبعه البيعي الواضح بها، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 3.32% بما يعادل 1.59 نقطة ليستقر على سعر 49.41 دولار، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 47.33، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 42.45.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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