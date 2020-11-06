فيس بوك يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 06-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم فيس بوك (FB) الصعود في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.54% بما يعادل 7.30 نقطة ليستقر على سعر 294.68 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة القياسي 304.50.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 304.50، وذلك طيلة ثبات مستوى الدعم 278.60.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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