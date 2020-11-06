شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات اقتصادية رئيسية تعود بإيطاليا إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد الإحصاء الوطني، في تقريره الشهري، اليوم الجمعة، إن مؤشرات اقتصادية رئيسية إيطالية عادت إلى المستويات التي لم تُسجل سوى قبل الأزمة الصحية الطارئة لفيروس كورونا لكن التوقعات للأشهر المقبلة ما زالت تكتنفها الضبابية.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا قفز 16.1 بالمئة ما يزيد بكثير عن المتوقع في الربع الثالث مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، في انعكاس لانتهاء إجراءات العزل العام.
لكن التعافي الآن يواجه تهديدات بالخروج عن مساره بفعل ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19 في إيطاليا ودول أوروبية أخرى كثيرة. وتتوقع روما انكماشا اقتصاديا للعام بالكامل تسعة بالمئة هذا العام بسبب الوباء.
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