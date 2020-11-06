شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الكوسة 3-5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 6-11- 2020، استقراراً، بحسب الأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار أسعار البطاطس ترواحت بين 1.5 - 2.5 جنيهاً للكيلو، وتراوح سعر الملوخية بين 2-4 جنيهات، والفاصوليا بين 3-5 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الكوسة من 3-5 جنيهات للكيلو، والبسلة بين 10-14 جنيهاً للكيلو.

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وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار الخيار البلدى 1.75 - 2.75 جنيها، والخيار الصوب يتراوح بين 3-5 جنيهات وتراوح سعر كيلو الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيها، والباذنجان عروس أبيض ليسجل 2 - 3 جنيها، والباذنجان عروس أسود من 2.5 - 3 جنيهات.

وأشار النجيب إلى أن أسعار الطماطم سجلت 2.5-6.5جنيها للكيلو، والبطاطا 1.5 - 2 جنيها، والبصل الأحمر يترواح بين 5 -5.5 جنيها، والبصل الأبيض 5-6.5 جنيها، والجزر من 3 - 5 جنيهات، و سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيهاً.