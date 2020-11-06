شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف ارتفاع أسعار المنازل فى بريطانيا بأسرع وتيرة سنوية منذ 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هاليفاكس للقروض العقارية، إن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت في أكتوبر بأسرع وتيرة سنوية منذ يونيو 2016، على الرغم من أن ثمة مؤشرات على تبدد الزخم مع تصاعد جائحة كوفيد-19.

وأضافت هاليفاكس أن أسعار المنازل زادت 7.5 بالمئة في أكتوبر مقارنة بها قبل عام، ومقارنة مع نمو سنوي 7.3 بالمئة في سبتمبر .

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لكن في أكتوبر وحده، زادت أسعار المنازل 0.3 بالمئة وهو أضعف نمو في أربعة أشهر.