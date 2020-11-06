شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن ذروة 6 أسابيع قبيل بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتخلي عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل الأسعار على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ تموز/يوليو ، بفضل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية مع اقتراب جو بايدن كثيرا من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات الوظائف الشهرية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.6% إلى 1,935.64$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,948.36$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,950.76$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا قرابة 2.5% ، فى رابع مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ 6 نيسان/أبريل الماضي ،وسجل أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 1,952.77$ للأونصة ، بفضل تطورات انتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة وهبوط الدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بأكثر من 3% ، على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ تموز/يوليو الماضي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 92.45 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار الأمريكي ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، مع اقتراب جو بايدن من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

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المرشح الديمقراطي جو بايدن على بعد 6 أصوات من المجمع الانتخابي للإعلان عن فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية المتوترة فى الولايات المتحدة ، مع تصدره السباق المشتعل بـ 264 صوتا مجمعا مقابل 214 صوتا حصل عليها الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب ، وحتى يصبح بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة لابد أن يحصل على 270 صوتا على الأقل من المجمع الانتخابي.

ومع استمرار الفرز فى عدد من الولايات المتأرجحة حتى الآن ، فجو بايدن متصدر النتائج فى ولاية "نيفادا" بعد فرز أكثر من 84% من بطاقات الاقتراع ،و نيفادا تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ، والتي يحتاج إليها بشدة حاليا المرشح الديمقراطي.

وهناك ولايات أخرى لم تحسم والصراع لا يزال مشتعلا بها ، على رأسها بنسلفانيا ( 20 صوتا مجمعا) و جورجيا (16 صوتا مجمعا) و كارولاينا الشمالية ( 15 صوتا مجمعا ) ، وبعد أن كان دونالد ترامب يتصدر النتائج فى تلك الولايات بعد فرز أكثر من 95% من بطاقات الاقتراع ، اقترب بايدن كثيرا فى الأمتار الأخيرة لعملية الفرز من انتزاع الفوز فى أحد تلك الولايات خاصة فى ولاية جورجيا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال تشرين الأول/أكتوبر ، توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام ، خاصة بعد تفشي انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة .

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 0.595 مليون وظيفة جديدة خلال تشرين الأول/أكتوبر بالمقارنة مع إضافة 0.661 مليون وظيفة في أيلول/سبتمبر ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 7.7% من مستوي 7.9% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.2% من ارتفاعا بنسبة 0.1% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر، ليستمر الإجمالي عند 1,252.42 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.