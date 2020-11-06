شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل مخاوف الطلب العالمي بعد تزايد الإغلاقات فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، بفعل تصاعد المخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود ، بعد تزايد عملية الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا فى أوروبا ، حيث يتفشي انتشار الموجة الثانية للفيروس على نطاق واسع فى معظم أنحاء القارة العجوز ،ويكبح الخسائر فى الوقت الحالي اقتراب المرشح الديمقراطي "جو بايدن" كثيرا من حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية ، بعد صراع مشتعل ومتوتر مع الرئيس الحالي الجمهوري "دونالد ترامب".

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.5% إلى مستوي 37.61$ ، من مستوى الافتتاح عند 38.57$، وسجل أعلى مستوي عند 38.60$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.2% إلى مستوي 39.78$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 40.67$ ، وسجل أعلى مستوي عند 40.80$.

عند تسوية الخميس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 1.6% ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.3% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع ، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية جديدة فى أوروبا والولايات المتحدة.

لا تزال الموجة الثانية لفيروس كورونا تنتشر على نطاق واسع فى أوروبا ، مع تسجيل مستويات جديدة للإصابات لم تصل إليها أيان ذروة الموجة الأولى ، الأمر الذي دفع الحكومات فى ألمانيا وفرنسا الأسبوع الماضي إلى إعلان حالة الإغلاق لمدة شهر.

وفى إيطاليا ارتفعت الحصيلة اليومية للوفيات يوم الخميس لأعلى مستوياتها منذ نيسان/أبريل الماضي ، الأمر الذي دفع السلطات الحكومية إلى إغلاق بعض المناطق فى البلاد جزئيا ، كما أعلنت اليونان إغلاقا وطنيا لمنع انتشار المرض.

وفى الولايات المتحدة وبسبب فعاليات الانتخابات الرئاسية ، ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يوم الخميس إلى أكثر من 120 ألف حالة ، لتسجل مستوي قياسي جديد لليوم الثاني على التوالي ، مع تفشي انتشار المرضي فى جميع أنحاء البلاد.

صعدت تلك التطورات حول الموجة الجديدة للفيروس التاجي ، المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي على الوقود ،حيث من المتوقع أن تؤدي حالة تشديد إجراءات الإغلاق إلى تدمير أي بوادر لتعاف الطلب قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى.

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وكان الطلب العالمي قد انهار بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب الموجة الأولى لفيروس كورونا.

من ناحية أخرى ،تنتظر الأسواق بشغف الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة المتوترة فى الولايات المتحدة ،حيث يتصدر السباق الانتخابي المشتعل حتى الآن جو بايدن بـ 264 صوتا مجمعا مقابل 214 صوتا حصل عليها الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وحتى يصبح بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة لابد أن يحصل على 270 صوتا على الأقل من المجمع الانتخابي ، أي إنه على بعد 6 أصوات فقط حتى يصبح رئيسا جديدا للولايات المتحدة.

ومع استمرار الفرز فى عدد من الولايات المتأرجحة حتى الآن ، فجو بايدن متصدر النتائج فى ولاية "نيفادا" بعد فرز أكثر من 85% من بطاقات الاقتراع ،و نيفادا تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ،والتي يحتاج إليها بشدة حاليا المرشح الديمقراطي.

فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية ،سوف يساعد كثيرا على إقرار تحفيز مالي ضخم فى الولايات المتحدة ، بهدف دعم أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم فى مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وفى حالة فوز بايدن أيضا ،سوف تتخذ الولايات المتحدة نهجا أكثر حرية فى التجارية العالمية ، بما يعني انحسار الصراع التجاري مع الصين ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، الأمر الذي يصب فى صالح الاقتصاد العالمي.

النقطة السلبية التي يراها خبراء الطاقة فى فوز بايدن ، تزايد احتمالات تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران المفروضة من إدارة الرئيس دونالد ترامب ،والتي قلصت كثيرا صادرات النفط الإيراني.