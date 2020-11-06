شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ضخم بفضل النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ضخم ، بفضل النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة ، التي عززت شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية ، مع تصدر المرشح الديمقراطي "جو بايدن" السباق الانتخابي المتوتر والمشتعل حتى الآن.

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.3% إلى 1.1846$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1814 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1795$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بأكثر من 0.9% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بأكبر مكسب يومي منذ 26 آذار/مارس الماضي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.1859$ ، مع اقتراب فوز بايدن كثيرا بانتخابات الرئاسة الأمريكية .

على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري، فالعملة الأوروبية الموحدة مرتفعة حتى الآن بأكثر من 1.7% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تموز/يوليو الماضي.

يعاذ هذا المكسب الأسبوعي الأكبر فى نحو أربعة أشهر إلى المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ،إقبالا واسعا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ،وتراجعا كبيرا فى عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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فأسواق المال العالمية كانت تسعر فرصا أكبر لفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية ، وهو ما يتحول إلى أمر واقع بالفعل مع قرب الإعلان عن النتائج النهائية بعد انتهاء عملية الفرز فى عدد من الولايات المتأرجحة.

حيث من المتوقع أن يساعد فوز بايدن كثيرا فى إقرار تحفيز مالي ضخم فى الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مكافحة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والمتوقع أيضا أن يتخذ بايدن نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية.

المرشح الديمقراطي جو بايدن على بعد 6 أصوات من المجمع الانتخابي للإعلان عن فوزه رسميا بالانتخابات الرئاسية المتوترة فى الولايات المتحدة ، مع تصدره السباق المشتعل بـ 264 صوتا مجمعا مقابل 214 صوتا حصل عليها الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب ، وحتى يصبح بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة لابد أن يحصل على 270 صوتا على الأقل من المجمع الانتخابي.

ومع استمرار الفرز فى عدد من الولايات المتأرجحة حتى الآن ، فجو بايدن متصدر النتائج فى ولاية "نيفادا" بعد فرز أكثر من 84% من بطاقات الاقتراع ،و نيفادا تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ، والتي يحتاج إليها بشدة حاليا المرشح الديمقراطي.

وهناك ولايات أخرى لم تحسم والصراع لا يزال مشتعلا بها ، على رأسها بنسلفانيا ( 20 صوتا مجمعا) و جورجيا (16 صوتا مجمعا) و كارولاينا الشمالية ( 15 صوتا مجمعا ) ، وبعد أن كان دونالد ترامب يتصدر النتائج فى تلك الولايات بعد فرز أكثر من 95% من بطاقات الاقتراع ، اقترب بايدن كثيرا فى الأمتار الأخيرة لعملية الفرز من انتزاع الفوز فى أحد تلك الولايات خاصة فى ولاية جورجيا.

من ناحية أخرى ، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية الأمريكية يوم الخميس حاجة الاقتصاد الأمريكي لمزيد من الدعم المالي من قبل الكونغرس لمواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.