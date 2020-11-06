شكرا لقرائتكم خبر عن تويوتا ترفع توقعات الأرباح لأكثر من الضعفين مع تعافي مبيعات الصين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت تويوتا موتور، اليوم الجمعة، توقعاتها لأرباح التشغيل لعام كامل إلى أكثر من مثليها، إذ انتعشت مبيعات السيارات في الصين من جمود ناجم عن جائحة فيروس كورونا في وقت سابق من العام الجاري ساهم في انخفاض أرباح الربع الثاني 24 %.

وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إنها تتوقع الآن أرباحا تشغيلية 1.3 تريليون ين (12.6 مليار دولار) للسنة المنتهية في مارس 2021، ارتفاعا من 500 مليار توقعتها في السابق، والأرباح التشغيلية للسنة المالية السابقة 2.47 تريليون ين.

ويتجاوز ذلك متوسط تقديرات عند 1.25 تريليون ين لربح سنة كاملة وفق توقعات 26 محللا استطلعت رفينيتيف آراءهم.

وبالنسبة للربع الثاني في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ، انخفض الربح التشغيلي إلى 506 مليارات ين من 662.4 مليار في نفس الفترة قبل عام بحسب حسابات رويترز، إذ تراجعت المبيعات في ظل تأثير فيروس كورونا على مستوى العالم.

لكن المدير المالي كينتا كون قال إن الأرقام تُظهر تقدما مقارنة مع الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو .

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وقال خلال إيجاز صحفي عبر الإنترنت "إذا قارنت الربع الثاني بالأول يمكنك أن ترى تعافيا جذريا".

وتتوقع الشركة الآن بيع 9.42 مليون سيارة هذا العام، بارتفاع 3.5% عن التوقعات السابقة البالغة 9.1 مليون في العام الجاري، لكن الرقم ما زال يقل عن مبيعات العام الماضي عند 10.46 مليون.

وعلى الرغم من أن المبيعات ما زالت أضعف من العام الماضي، فإن الطلب انتعش مجددا لا سيما في الصين أكبر سوق للسيارات في العالم.

وتعلق تويوتا ومنافسون آمالهم في التعافي على أنشطة رابحة هناك مع تعافي الصين من الجائحة أسرع من دول أخرى.

وزادت مبيعات السيارات في الصين في المجمل في سبتمبر 12.8 بالمئة، لتسجل ارتفاعا للشهر السادس على التوالي، على الرغم من أن المبيعات ما زالت منخفضة 6.9 بالمئة عن نفس الفترة قبل عام.