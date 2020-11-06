شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالميل الهابط– تحليل -6-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بالتصدي لإيجابية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ تقديمه لإغلاق سلبي جديد دون مستوى 3.1250 معززا بذلك استعداده لتشكيل تداولات سلبية قوية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي البدء بالهبوط ليستهدف بشكل أولي مستوى 2.9800 وصولا للمتوسط المتحرك 55 والمتمركز عند 2.9000 تقريبا, أما اندفاع التداولات فوق مستوى 3.1250 فإن ذلك سيؤكد تأجيل الهجوم السلبي ليجبره ذلك على تشكيل ارتداد تصحيحي صاعد قد يدقع به للوصول نحو 3.2350 ليواجه بذلك المقاومة المحورية قبل تحقيقه لأي هدف سلبي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1250 و 3.000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط