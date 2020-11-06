شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالهبوط - تحليل - 6-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختبر سعر الزوج بتداولات يوم أمس محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 123.10 ليشكل ذلك عائق قوي أمام المحاولات التصحيحية الصاعدة وليجبره على الهبوط نحو 122.30 ليؤكد بذلك سيطرة الميل الهابط للتداولات القادمة. كذلك محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 سيمنح السعر فرصة لتجديد الهجوم السلبي ليستهدف بذلك مستوى 121.80 و 121.10 خلال الفترة الحالية. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.75 و 121.10 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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