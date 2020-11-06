شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال هابط-تحليل - 6-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
لا يزال سعر الزوج مستقرا حتى هذه اللحظة ضمن محاور القناة الهابطة ليتأثر بثبات المقاومة الممتدة نحو 136.15 بالإضافة لتذبذب المتوسط المتحرك 55 فوق هذه المقاومة ليزيد ذلك من الضغوط السلبية على التداولات الحالية.
مما سبق, سنبقى على ترجيحنا الهابط ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية حول 135.00 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز حاليا عند 133.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.15 و 135.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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