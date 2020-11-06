شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يسجل الهدف الأول– تحليل - 6-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس الضغوط الإيجابية المتكررة ليحافظ بذلك على ثباته ضمن محاور القناة الصاعدة حققا بذلك الهدف الأول بوصوله نحو 905.70, حاليا وبتمركز التداولات فوق المتوسط المتحرك 55 نتوقع تجديد محاولات اختراق مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمستقر عند 905.00 ليفتح ذلك الباب أمام الوصول نحو محطات إضافية قد تبدأ من 920.00 و 980.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 920.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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