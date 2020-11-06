شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 06-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بسلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب الآن من هدفنا المنتظر عند 0.9010، ويقع السعر تحت ضغط سلبي يدعم فرص تجاوز المستوى المذكور وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، ليتجه نحو مناطق 0.8930 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً ومرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 0.9105.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8950 والمقاومة 0.9105

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط