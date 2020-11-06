شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 06-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة ليقترب من حاجز 0.7300، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 0.7325 وتمتد إلى 0.7413.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7120.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7360

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد