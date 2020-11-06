شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 06-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة ليقترب من حاجز 0.7300، مما يعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 0.7325 وتمتد إلى 0.7413.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7120.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7200 والمقاومة 0.7360
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 06-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.