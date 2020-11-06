شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه ضغط سلبي – تحليل - 06-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ملحوظة مع بداية اليوم ليكسر مستوى 40.23 ويستقر دونه، مما يفتح الطريق أمام التحول نحو الانخفاض على المدى اللحظي، ليتجه نحو اختبار مستويات 39.30 ثم 37.90 كمحطات سلبية تالية.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق 40.23 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.90 والمقاومة 41.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط