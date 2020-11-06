شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بسلبية – تحليل - 06-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليضغط على المتوسط المتحرك 50 ويتحرك دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإجراء بعض التصحيح الهابط، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات تشبع في البيع قد تساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد.

لذلك، فإن التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن التماسك دون 38.00 سيؤكد استمرار الانخفاض لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 36.10 ثم 34.95، بينما التداول فوقه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 39.80 ثم 41.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.10 والمقاومة 39.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي