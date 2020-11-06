شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف – تحليل - 06-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من اختراق مستوى 25.06 والثبات بإغلاق يومي فوقه، مؤكداً امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، ويحتاج لتخطي حاجز مقاومة أفقي مهم عند 25.55 لتأكيد الاندفاع نحو تحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية التي تبدأ عند 26.00 وتمتد إلى 26.88.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 25.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.20 والمقاومة 26.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد