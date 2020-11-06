الذهب يجتاز مقاومة مهمة – تحليل - 06-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سعر الذهب تداولات يوم أمس فوق مستوى 1934.86، ليمهّد الطريق أمام مواصلة الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، في طريقه للتوجه نحو 1967.90 كهدف إيجابي تالي، مع الإشارة إلى أن السعر أكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج يملك أهداف إيجابية تتخطى المستوى المذكور لتصل إلى 2008.80.
وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق الأهداف المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 1934.86 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 1901.80 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1910.00 والمقاومة 1970.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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