شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في أسبوع متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بنحو الاثنان بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 27 من تشرين الأول/أكتوبر، بينما لا تزال تعد بصدد أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع استمرار فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الأمريكية.

ويأتي ذلك قي ظلال القلق من تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا والمخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى عقب قيام أكبر اقتصاديات أوروبا فرنسا وألمانيا ومؤخراً بريطانيا بالإغلاق للحد من انتشار الفيروس التاجي، ووسط تسعير الأسواق للتقرير التي تطرقت لكون أوبك+ تدرس إمكانية خفض الإنتاج بصورة أكبر كأحد الخيارات المتاحة لمواجهة ضعف الطلب العالمي المتوقع على النفط خلال الفترة المقبلة وترجيح عدم قيام أوبك+ بتقليص خفيض الإنتاج بواقع 2 مليون برميل يومياً والحفاظ على الخفض عند 7.7 مليون برميل في الربع الأول من 2021.

وفي تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل 2.22% لتتداول عند مستويات 37.70$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 38.54$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 38.79$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير 1.86% لتتداول عند 39.89$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.63$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 40.93$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار 0.05% إلى 92.65 مقارنة بالافتتاحية عند 92.70، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 92.53.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 595 ألف وظيفة مضافة مقابل 661 ألف وظائف مضافة في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 7.7% مقابل 7.9% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر ومقابل ارتفاع 0.4% في آب/أغسطس الماضي، وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 7.9$ مليار مقابل تراجع بما قيمته 7.2$ مليار في آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 30 من تشرين الأول/أكتوبر عجز 8.0 مليون برميل مقابل فائض 4.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 0.3 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 484.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 7% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وأوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 1.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 18% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقارير التي تطرقت إلى توقعات المجموعة المالية جولدمان ساكس بأن تؤجل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، زيادة مستويات إنتاج النفط كما هو مقرر مع مطلع العام المقبل 2021 والحفاظ على مستويات خفض الإنتاج القائمة عند 7.7 مليون برميل يومياً لما بعد كانون الثاني/يناير القادم.

ووفقاً للتقرير الأسبوع لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصات إلى إجمالي 221 منصة، لتعكس خامس ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 485 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 1.2 مليون برميل يومياً إلى 11.1 مليون برميل يومياً، أي بأكثر من 100 ألف برميل يومياً عن ما كان عليه الإنتاج قبل إعصار دلتا الذي ضرب خليج المكسيك وأدى لتراجع الإنتاج مؤخراً بواقع 1.1 مليون برميل يومياً مع إيقاف أكثر من 90% من إنتاج الخليج.

إلا أن الإنتاج لا يزال يعكس تراجع بواقع 2 مليون برميل يومياً أو بنحو 18% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.