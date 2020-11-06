شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول" تؤكد 330 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعى و80 مركز للتحويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية ،أن عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي ، منذ بداية النشاط وحتي الآن بلغت حوالي 330 ألف سيارة وحوالي 210 محطة تموين بالغاز الطبيعي و80 مركز تحويل سيارات للغاز الطبيعي.

وأوضح حمدي عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه جاري حاليا التوسع في تنفيذ المحطات لاستيعات السيارات ، التي سيتم تحويلها للغاز الطبيعي في اطار البرنامج الذي يتم تنفيذه لزيادة عدد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي يتم متابعتها من خلال المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية لسرعة تنفيذ ما جاء بها وزيادة معدلات التحويل للغاز الطبيعي .

وأشار حمدي عبد العزيز ، الى أن الفترة القادمة ستشهد تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام للعمل بالغاز الطبيعي للانتشار والتوسع وزيادة أعداد السيارات وذلك في إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود من أجل الاستغلال الاقتصادي الأمثل لثروات الغاز الطبيعي.