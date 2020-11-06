شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع حالة عدم اليقين حول الانتخابات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الجمعة وسط توجه أنظار المستثمرين عالمياً لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية القائمة في الولايات المتحدة وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساعاً إلى ما قيمته 51.4 مقابل انكماش عند 36.2 في أيلول/سبتمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية للاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي والذي أقر خلاله خفض أسعار الفائدة بواقع 15 نقطة أساس إلى 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

وأفاد البيان بأن البنك المركزي الاسترالي بأن جائحة كورونا سيكون لها "آثار طويلة الأمد" على الاقتصاد الاسترالي وأن الناتج المحلي الإجمالي "من غير المحتمل" أن يعود إلى المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة حتى نهاية العام المقبل 2021، موضحاً أنه "بشكل عام، من المتوقع أن يكون الاقتصاد أصغر بشكل ملحوظ في نهاية فترة التوقعات عما كان متوقعاً قبل الوباء، ويرجع ذلك جزئياً إلى التباطؤ الحاد في النمو السكاني".

كما أفاد بيان المركزي الاسترالي أنه لا يفكر في خفض أسعار الفائدة وإنما يركز على شراء السندات مع التطرق لكون الاقتصاد الاسترالي سينمو 6% في الاثني عشرة شهراً التي تنقضي مع نهاية حزيران/يونيو 2021 وسينمو 4% في العام المالي الذي ينقضي في حزيران/يونيو 2022، وأنه أيضا من المتوقع أن يتباطأ نمو التوظيف في الأشهر القليلة المقبلة، بينما معدل التضخم الأساس يتجه إلى "أدنى مستوى" دون 1% خلال 2021.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي قد أقروا في اجتماع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري زيادة حجم مشتريات السندات الحكومية بواقع 100 مليار دولار استرالي لمدة ستة أشهر وشراء سندات حكومية ذات آجل خمسة وعشرة أعوام وسط المحافظة على مستهدف عائد السندات ذات آجل ثلاثة أعوام عند 0.10%، بالإضافة لإقرارهم خفض القائدة على قروض برنامج التسهيلات الائتمانية إلى 0.10%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 10.2% مقابل 6.9% في آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 10.5%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تقلص التراجع إلى 0.9% مقابل 1.3% في آب/أغسطس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.1%.

وصولاً إلى كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين للربع الرابع الجاري والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.59% مقابل 1.43% في الربع الثالث الماضي، بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 47.93 مليون ولقي 1,221,781 شخص مصرعهم في 219 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.76% ليربح 12.52 نقطة ويصل إلى المستوى 1,662.46، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.09% ليربح هو الأخر 262.07 نقطة ويصل إلى المستوى 24,367.35.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.40% ليخسر 19.40 نقطة ويصل إلى المستوى 4,865.71، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.48% ليخسر هو الأخر 15.81 نقطة ويصل إلى المستوى 3,304.33.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.18% ليخسر 46.41 نقطة ويصل إلى المستوى 25,649.51، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.06% ليربح 1.36 نقطة ويصل إلى المستوى 2,415.15.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.01% ليربح 123.19 نقطة ويصل إلى المستوى 12,373.17، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.78% ليربح هو الأخر 48.19 نقطة ويصل إلى المستوى 6,187.80.