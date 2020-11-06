شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي لأول مرة في خمسة جلسات أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 21 من أيلول/سبتمبر، بينما لا يزال بصدد أفضل أداء أسبوعي له منذ مطلع هذا العام أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.29% إلى مستويات 0.7262 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7283، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7250، بينما حقق الأعلى له عند 0.7284.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساعاً إلى ما قيمته 51.4 مقابل انكماش عند 36.2 في أيلول/سبتمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية للاجتماع الذي عقد الثلاثاء الماضي والذي أقر خلاله خفض أسعار الفائدة بواقع 15 نقطة أساس إلى 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

وأفاد البيان بأن البنك المركزي الاسترالي بأن جائحة كورونا سيكون لها "آثار طويلة الأمد" على الاقتصاد الاسترالي وأن الناتج المحلي الإجمالي "من غير المحتمل" أن يعود إلى المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة حتى نهاية العام المقبل 2021، موضحاً أنه "بشكل عام، من المتوقع أن يكون الاقتصاد أصغر بشكل ملحوظ في نهاية فترة التوقعات عما كان متوقعاً قبل الوباء، ويرجع ذلك جزئياً إلى التباطؤ الحاد في النمو السكاني".

كما أفاد بيان المركزي الاسترالي أنه لا يفكر في خفض أسعار الفائدة وإنما يركز على شراء السندات مع التطرق لكون الاقتصاد الاسترالي سينمو 6% في الاثني عشرة شهراً التي تنقضي مع نهاية حزيران/يونيو 2021 وسينمو 4% في العام المالي الذي ينقضي في حزيران/يونيو 2022، وأنه أيضا من المتوقع أن يتباطأ نمو التوظيف في الأشهر القليلة المقبلة، بينما معدل التضخم الأساس يتجه إلى "أدنى مستوى" دون 1% خلال 2021.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي قد أقروا في اجتماع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري زيادة حجم مشتريات السندات الحكومية بواقع 100 مليار دولار استرالي لمدة ستة أشهر وشراء سندات حكومية ذات آجل خمسة وعشرة أعوام وسط المحافظة على مستهدف عائد السندات ذات آجل ثلاثة أعوام عند 0.10%، بالإضافة لإقرارهم خفض القائدة على قروض برنامج التسهيلات الائتمانية إلى 0.10%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس 595 ألف وظيفة مضافة مقابل 661 ألف وظائف مضافة في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%. وذلك مع أظهر قراءة معدلات البطالة تراجعاً إلى 7.7% مقابل 7.9% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر ومقابل ارتفاع 0.4% في آب/أغسطس الماضي، وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى ما قيمته 7.9$ مليار مقابل تراجع بما قيمته 7.2$ مليار في آب/أغسطس.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر عبر الأقمار الصناعية في واشنطون والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع السادس على التوالي عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

كما تابعنا بالأمس المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة، والذي أعرب من خلاله عن أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون المؤشرات الأولية للانتخابات الأمريكية تعكس حالياً حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على 264 صوت انتخابي، بينما حصل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب على 214، ونود الإشارة لكون الفوز بالبيت الأبيض يتطلب فوز المرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة بـ270 صوتاً انتخابياً على الأقل من أصل 538 صوت انتخابي يمثلوا 50 ولاية للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نفس السياق، وبالنظر إلى نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي، فقد حصل الحزب الجمهوري على نحو 48 مقعد في مجلس الشيوخ وحصل الحزب الديمقراطي على نحو 46 مقعداً، بينما حصلت أحزاب أخرى على مقعدان، من أصل 100 مقعد، ولكي يحصل أحد قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي أو نظيره الجمهوري على الأغلبية في مجلس الشيوخ يتطلب الأمر الفوز بنحو 51 مقعداً.

أما عن مجلس النواب فقد حصل الديمقراطيين على 208 مقعد بينما حصل الجمهوريين على 193 مقعداً من أصل 435 مقعد، ويتطلب الأمر للفوز بأغلبية المجلس حصول أحد الحزبين على 218 مقعداً، ولا يزال فرز أصوات الناخبين الأمريكيين قائم وسط متابعة عالمية لذلك الحدث الذي سيحدد توجهات وسياسات الولايات المتحدة السياسة والاقتصادية في الأعوام الأربعة المقبلة والتي ستنعكس بشكل أو بأخر على السياسة والاقتصاد العالمي.