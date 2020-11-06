شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التوقعات للتضخم في نيوزيلندا للربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين للربع الرابع الجاري والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى نسبة 1.59% مقابل نسبة 1.43% في القراءة السابقة للربع الثالث الماضي.

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