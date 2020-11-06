شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الإنفاق الأسري ومتوسط الدخل في اليابان دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 10.2% مقابل 6.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 10.5%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تقلص التراجع إلى 0.9% مقابل 1.3% في آب/أغسطس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.1%.

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