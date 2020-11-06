شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للتشييد " تنفيذ مشروعات صرف وطرق 150 مليون جنيه بالاسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ شركة المقاولات المصرية ، مختار ابراهيم ، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، عددا من المشروعات الخاصة بالمرافق والطرق بمحافظة الاسماعيلية باستثمارات تقدر بـ 150 مليون جنيه ، حسبما أكد لـ " الخليج 365 "، المهندس راضي عبد العزيز، رئيس القطاعات للشئون الفنية للتنفيذ والمشرف على أعمال الطرق والكباري بشركة المقاولات المصرية ، موضحا أنه جارى تنفيذ أعمال صرف بمنطقة الكيلو 2 التابعة لمركز الاسماعيلية، وكذلك صرف منطقة السماكين بمركز الاسماعيلية ومنطقة الحمادات التابعة لقرية النصر بمركز القنطرة غرب بالاسماعيلية.

وقال راضى عبد العزيز، إن هناك توجيهات من المهندس هشام أبو العطا ،رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس محب سالم ، رئيس شركة المقاولات المصرية ، بالالتزام بالحدول الزمنى للمشروعات ، موضحا أن هناك جهود مكثفة لانهاء مرافق مشروع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة .