شكرا لقرائتكم خبر عن المطهرات وموسم المدارس يرفعان الطلب على المنتجات الكيماوية والمنظفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى ظهور فيروس كورونا المستجد إلى تغير في خريطة الصناعات التحويلية خلال شهر أغسطس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تصدر الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر ارتفاعا بواقع 111.56، مقارنة بـ101.46 في شهر يوليو الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على المنظفات الصناعية والمطهرات.

ورصدت بيانات الإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة إلى 88.83 في أغسطس الماضي، مقابل 87.29 في شهر يوليو الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 1.77٪، نتيجة لزيادة الطلب على الملابس الجاهزة مع دخول موسم المدارس.

وفى المقابل تراجع الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته لـ53.10 خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 58.38 بشهر يوليو الماضي، حيث بلغ بنسبة انخفاض 9.04%، وأرجع الجهاز ذلك بسبب استيراد ورق من الخارج بأسعار أقل وضعف الطلب الحالي بسبب الاتجاه للتعليم الإلكتروني.

أما الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية "طوب وزجاج وأسمنت" فقد بلغ 61.53 خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ67.01 في شهر يوليو الماضي، وذلك بنسبة تراجع بلغت نحو 8.18٪، وذلك بسبب تراجع الطلب على منتجات البناء بعد قرارات وقف البناء.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الخميس، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2020، وبلغ الرقم القياسي للـصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" 94.75 خلال شهر أغسطس الماضي "أولي" مقابل 93.73 خلال شهر يوليو الماضي "نهائي" بنسبة ارتفاع بلغت 1.08٪.