شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" تسجل خسائر فصلية دون التوقعات في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات يوم الخميس، وذلك قبيل إعلان الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شهدت تسجيل خسائر دون التوقعات وهبوطاً حادا في الإيرادات.



وسجلت "أوبر" خسائر فلية بحوالي 1.089 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة بخسائر قدرها 1.161 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود والمواد المكررة، سجلت "أوبر" خسائر فصلية بحوالي 62 سنتا لكل سهم من 68 سنتا للسهم في نفس الفترة من العام الماضي بينما توقع محللون صافي خسائر معدلة بنحو 65 سنتا.



وهبطت إيرادات "أوبر" بنسبة 18% إلى 3.13 مليار دولار مقارنة بإيرادات فصلية قدرها 3.20 مليار دولار توقعها المحللون.



وكان سهم "أوبر" قد قفز أمس بأكثر من 14% بدعم من التفاؤل حيال عدم اعتبار سائقي الشرة بمثابة موظفين لديها في كاليفورنيا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أوبر" بنسبة 2.4% إلى 41.9 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الخميس عند 42.05 دولار وأقل سعر عند 40.01 دولار.