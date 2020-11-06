شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال موتورز" يغلق على ارتفاع بأكثر من 5% بعد نتائج أعمال قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال موتورز" خلال تعاملات يوم الخميس على نحو قوي في أعقاب صدور نتائج الأعمال الفصلية للشركة والي تجاوزت التوقعات نتيجة تعافي مبيعات السيارات.



وكشفت "جنرال موتورز" عن تحقيق أرباح فصلية إلى 4.05 مليار دولار أو ما يعادل 2.78 دولار لكل سهم في الربع السنوي الثالث من 2.35 مليار دولار أو ما يعادل 1.60 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود، ارتفعت أرباح "جنرال موتورز" المعدلة إلى 2.83 دولار لكل سهم بينما توقع محللون أرباحا معدلة عند 1.38 دولار للسهم.



وصعدت إيرادات شركة السيارات الأمريكية إلى 35.48 مليار دولار في الربع السنوي الماضي من إيرادات عند 35.47 مليار دولار قبل عام في حين توقع محللون تحقيق إيرادات بحوالي 35.43 مليار دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سهم "جنرال موتورز" بنسبة 5.4% إلى 37.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 37.2 دولار وأقل سعر عند 35.3 دولار.