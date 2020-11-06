شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع رغم استمرار عدم اليقين حيال الانتخابات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الخميس على الرغم من استمرار عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وأبقت على مكاسبها عقب بيان الاحتياطي الاتحادي.



وأبقى الاحتياطي الاتحادي على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، وأشار إلى أن الاقتصاد يتعافى لكن لا يزال دون مستويات ما قبل جائحة كورونا متعهدا ببذل ما يمكن لإعادته إلى مسار النمو.



ومن جانبه، صرح رئيس البنك المركزي بأن أدوات السياسة النقدية لم تنفد بعد من جعبة الاحتياطي الاتحادي لكنه شدد على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حاجة لمزيد من الدعم المالي لمواجهة تداعيات كورونا.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجل عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة مستوى 751 ألف طلب بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 740 ألف طلب في الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر غدا الجمعة صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة وذلك لمعرفة حالة سوق العمل ومعدل البطالة.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.9% أو ما يعادل 36 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 38.79 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 39.3 دولار وأقل سعر عند 38.2 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% أو ما يعادل 30 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 40.93 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.5 دولار وأقل سعر عند 40.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.9% (ما يعادل 542 نقطة) إلى 28390 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28495 نقطة وأقل مستوى عند 28083 نقطة.



وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 2.6% (ما يعادل 300 نقطة) إلى 11891 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11924 نقطة وأقل مستوى عند 11784 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.9% (ما يعادل 67 نقطة) إلى 3510 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 3529 نقطة وأقل مستوى عند 3485 نقطة.