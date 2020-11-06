شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الخميس مسجلة أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب قرار الاحتياطي الاتحادي.



يأتي ذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا يوم الجمعة لمعرفة حالة سوق العمل والبطالة في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.



هذا، ولم يتم حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية بعد في ظل اتهامات بالتزوير من جانب "دونالد ترامب" وثقة في الفوز من "جو بايدن".



كان الاحتياطي الاتحادي قد أبقى على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، وأشار إلى أن الاقتصاد يتعافى لكن لا يزال دون مستويات ما قبل جائحة كورونا متعهدا ببذل ما يمكن لإعادته إلى مسار النمو.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 5.4% أو ما يعادل 1.30 دولار وأغلق المعدن عند 25.191 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 25.540 دولار وأقل سعر عند 23.955 دولار.