شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي محققة أعلى مستوى في 4 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى جفاف الطقس في بعض مناطق أمريكا الجنوبية والطلب القوي من الصين.



وأفاد محللون وتجار في سنغافورة بأن الصينيين يتقدون بشراء المزيد من الصويا من الولايات المتحدة والبرازيل التي تعاني من جفاف الطقس.



وتريد الصين تسريع الخطى في شراء المزيد من السلع الزراعية الأمريكية للالتزام بالمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 1.6% إلى 11.10 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز عام 2016، سجلت أعلى سعر عند 11.12 دولار وأقل سعر عند 10.82 دولار.