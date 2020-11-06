شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع عقب قرار بنك إنجلترا التحفيزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس في أعقاب قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية والذي وسع من خلاله حزمة التحفيز النقدي لمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا.



وكشف بنك إنجلترا بزعامة "أندرو بيلي" اليوم عن قرار متوقع بالإبقاء على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير، وهو مستوى قرب الصفر يهدف به البنك المركزي لدعم الاقتصاد البريطاني.



وعلاوة على ذلك، أعلن البنك المركزي البريطاني عن توسيع حجم برنامجه لمشتريات الأصول إلى 895 مليار جنيه إسترليني من 745 مليار جنيه إسترليني في السابق بينما أشارت توقعات المحللين إلى بلوغ حجم البرنامج مستوى 845 مليار جنيه إسترليني.



هذا، وتصارع المملكة المتحدة عدة أزمات أبرزها تفشي فيروس كورونا الذي دفع الحكومة لإعادة فرض قيود الإغلاق لمدة أربعة أسابيع، وأيضا أزمة خروج غير مرن دون صفقة تجاربة من الاتحاد الأوروبي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 1.3148، وسجل أعلى سعر عند 1.3149 في حين سجل أقل سعر عند 1.2933.