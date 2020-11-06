- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاحتياطي الاتحادي يؤكد حاجة الاقتصاد الأمريكي لمزيد من الدعم المالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج لمزيد من الدعم المالي من الكونجرس في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأضاف "باول" في مؤتمر صحفي أن أدوات السياسة النقدية لم تنفذ من جعبة البنك المركزي لكن الاقتصاد لا يزال في حاجة للدعم.
وكان البنك المركزي قد أعلن اليوم في قرار متوقع الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.25% وصفر بالمائة دون تغيير.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاحتياطي الاتحادي يؤكد حاجة الاقتصاد الأمريكي لمزيد من الدعم المالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.