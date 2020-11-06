شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاحتياطي الاتحادي يؤكد حاجة الاقتصاد الأمريكي لمزيد من الدعم المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج لمزيد من الدعم المالي من الكونجرس في مواجهة أزمة فيروس كورونا.



وأضاف "باول" في مؤتمر صحفي أن أدوات السياسة النقدية لم تنفذ من جعبة البنك المركزي لكن الاقتصاد لا يزال في حاجة للدعم.



وكان البنك المركزي قد أعلن اليوم في قرار متوقع الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.25% وصفر بالمائة دون تغيير.